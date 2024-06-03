В Кличеве правоохранители организовали интерактивную площадку для школьников.

Как сообщили в УВД облисполкома, милиционеры вместе с сотрудниками отделения по охране объектов в Кличеве Бобруйского отдела Департамента охраны МВД в рамках Дня защиты детей приняли участие в проведении праздничных мероприятий.
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