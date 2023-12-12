Валерий Ничушкин приводит «Колорадо Эвеланш» к победе над «Калгари Флэймз»

В Денвере состоялся захватывающий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором хозяева льда «Колорадо Эвеланш» сумели переломить ход игры и одержать победу над гостями из «Калгари Флэймз» со счётом 6:5.
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