Вражеская пропаганда выдумывает идиотские фейки, чтобы поднять упавший ниже плинтуса боевой дух оккупантов в Курской области Картодел «creamy caprice», со ссылкой на видео- и фотопруфы, подвел итог вытеснения оккупантов из русского приграничья.
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