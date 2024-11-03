Курская дуга: Ципсоте пленения сына Ким Чен Ына уже мало — замахнулись на Алаудинова

Вражеская пропаганда выдумывает идиотские фейки, чтобы поднять упавший ниже плинтуса боевой дух оккупантов в Курской области Картодел «creamy caprice», со ссылкой на видео- и фотопруфы, подвел итог вытеснения оккупантов из русского приграничья.