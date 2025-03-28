Захар Прилепин 37 лет назад, когда разрушение СССР горбачевским руководством было уже принятым решением, Фидель Кастро, говоря о нас, предупреждал: «.
ФИДЕЛЬ. ПРОРОК
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Да вся эта верхушка КПСС...была полное ДЕРЬМО....Дефицит в стране страшнейший...Деньги уходили на прокорм партий других стран..А СССР то, что осталось....СГНИЛА партия...
Ответить
12 час.
igor kim
Карьеристы проникли в партию, потом дорвались до власти, потом захотели богатств, затем предали СССР и стали его разрушать.
Ответить
12 час.
ЮМ
Юрий Мешков
..СГНИЛА партия..., а что поделаешь? Органика...😜
Ответить
9 час.
Свежие комментарии