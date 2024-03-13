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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клозе может сменить Сарри в «Лацио». Клуб и тренер проведут переговоры

Немецкий специалист сообщил о готовности присоединиться к команде в качестве главного тренера. Ожидается проведение переговоров.

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