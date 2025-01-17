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Царьград

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В РАН заявили, что болезнь "зомби-оленей" может перекинуться на человека

В РАН заявили, что болезнь "зомби-оленей" может перекинуться на человека

Межвидовой переход уже началсяЧеловек может заразиться хронической изнуряющей болезнью, также известной как болезнь "зомби-оленей".

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