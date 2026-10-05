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Т-банк запустил оплату налогов в рассрочку

В понедельник, 5 октября, Т- банк запустил услугу по оплате налогов в рассрочку с кредитной карты, говорится в сообщении кредитной организации.

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