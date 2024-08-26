Север Столицы
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Север Столицы

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Москвичей обучают сценическому искусству

Москвичей обучают сценическому искусству

Очередной мастер-класс по сценической речи состоялся в Грачевском парке В течение лета мастер-классы и семинары, а также творческие встречи, на которых любители театра знакомились с его историей, дискутировали о драматургии, осваивали навыки и умения профессиональных актеров, а также выступали перед взыскательной публикой, проходили на севере столицы.

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