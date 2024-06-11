Бузова оконфузилась на публике — всё могло закончиться плохо

Ведущая вывались из автомобиля перед студентами. Ольга Бузова Социальные сетиОльга Бузова в начале месяца чуть не попала под тотальную «отмену» из-за вызывающего наряда на концерте в честь Дня защиты детей.
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