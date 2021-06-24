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Пентагон назвал дезинформацией заявления о предупредительной стрельбе в инциденте с эсминцем

Пентагон назвал дезинформацией заявления о предупредительной стрельбе в инциденте с эсминцем

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в министерстве обороны Соединенных Штатов считают "примером дезинформации" сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма.

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Александр Макаров
в следующий раз...если утонет...пусть считают, что не утонул..

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