Пентагон назвал дезинформацией заявления о предупредительной стрельбе в инциденте с эсминцем

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что в министерстве обороны Соединенных Штатов считают "примером дезинформации" сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма.