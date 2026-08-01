Появились детали ночного удара армии России по заводам в Киеве и области

Вооруженные силы России в ночь на 1 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.
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