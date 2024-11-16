Выборгский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению иска прокуратуры, поданного к бывшему главе Василеостровского района Эдуарду Ильину и его близким.
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Выборгский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению иска прокуратуры, поданного к бывшему главе Василеостровского района Эдуарду Ильину и его близким.