Россиянам рассказали о новом налоговом кешбэке для семей с детьми

В России с 2026 года заработает налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми, проходящими очную форму обучения до 23 лет, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии