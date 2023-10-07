Пушилин: ВСУ отброшены на исходные позиции в районе Приютного и Новомайорского

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы отбросили на исходные позиции части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного и Новомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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