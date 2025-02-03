После окончания конфликта на Украине будет разгул преступности — Дуда

Всплеск международной организованной преступности, которая «перекинется через украинскую границу», может возникнуть после окончания конфликта, заявил президент Польши Анджей Дуда 3 февраля, пишет газета Financial Times.
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