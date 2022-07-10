Ванилла SU

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5 верных признаков того, что вам не хватает магния и где его взять по мнению экспертов

5 верных признаков того, что вам не хватает магния и где его взять по мнению экспертов

Чем старше становишься, тем больше начинаешь задумываться о своем здоровье, ведь оно у нас одно. А мне, как человеку, ведущему активный образ жизни и подавно необходимо не забывать о роли такого в важного электролита - магния.

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