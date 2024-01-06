Обожают девушек «в теле» – 10 известных мужчин, которые предпочитают «пышечек»

Знаменитые мужчины, которые отдают предпочтение девушкам с формами, за которые можно подержаться. В мире существует невероятное разнообразие предпочтений в отношении красоты, и неудивительно, что многие люди, и знаменитости в том числе, выбирают пышные формы.