Обожают девушек «в теле» – 10 известных мужчин, которые предпочитают «пышечек»

Знаменитые мужчины, которые отдают предпочтение девушкам с формами, за которые можно подержаться. В мире существует невероятное разнообразие предпочтений в отношении красоты, и неудивительно, что многие люди, и знаменитости в том числе, выбирают пышные формы.
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