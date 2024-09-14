Китай обвинил ФРГ в создании рисков для безопасности в Тайваньском проливе

Проход немецких военных кораблей через Тайваньский пролив создает риски для безопасности. Об этом 14 сентября заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии