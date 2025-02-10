«Тут все русские»: житель Покровска сбил с толку европейских журналистов

Житель Покровска заявил европейским журналистам, что в городе все русские Житель находящегося под контролем Вооруженных сил Украины Покровска (Красноармейска) отказался покидать дом, и заявил, что, несмотря на украинское гражданство, считает себя русским, сообщает Euronews.