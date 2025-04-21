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Царьград

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WSJ: США хотят исключить Запорожскую АЭС из боевых действий, объявив территорию нейтральной

WSJ: США хотят исключить Запорожскую АЭС из боевых действий, объявив территорию нейтральной

Вашингтон считает, что это поможет продвигать процесс урегулирования на Украине.Вашингтон рассматривает возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как один из элементов потенциального урегулирования конфликта на Украине.

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