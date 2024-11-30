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Только не он: 5 авиакомпаний России, где больше всего Суперджетов

Только не он: 5 авиакомпаний России, где больше всего Суперджетов

Авиапарк каких отечественных авиакомпаний состоит из большого числа Суперджетов? Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) на текущий момент является единственным серийным российским самолётом, который был разработан уже после распада СССР при большом участии европейских компаний в части авионики, двигателей и др.

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