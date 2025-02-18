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Балицкий: Зеленский не получит редкоземельные металлы в Донбассе

Балицкий: Зеленский не получит редкоземельные металлы в Донбассе

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сравнил заявления Владимира Зеленского о возможной передаче Соединённым Штатам редкоземельных металлов в обмен на военную поддержку с «торговлей воздухом» и предположил, что украинский лидер пытается вновь «обмануть» западные страны, пишет ТАСС.

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