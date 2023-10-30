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«Голубоглазая принцесса»: Певица MakSим показала свою дочь

«Голубоглазая принцесса»: Певица MakSим показала свою дочь

В комментариях поклонники звезды поздравили девочку и отметили ее внешние данные фото: соцсети 40-летняя певица Марина Абросимова, более известная как MakSим, поделилась в соцсетях фотосессией своей дочери Маши.

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