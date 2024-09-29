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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шипачев о жизни в Минске: «Отличный город, классная погода. Болельщики и атмосфера просто офигенные, хочется как можно больше играть дома»

37-летний форвард набрал 3 (0+3) очка в 7 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне.  – Как вам живется в Минске? – Дома там очень хорошо.

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