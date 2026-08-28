Ринат Мяксиняев обсудил с министром культуры Мордовии новые форматы культурных проектов

В Министерстве культуры Республики Мордовия состоялась рабочая встреча, посвященная развитию культурных инициатив и возможностям сотрудничества в регионе.
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