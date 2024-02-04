Глава СК поручил возбудить дело после обнаружения младенца без одежды в сугробе

Pexels/jianfeng lai Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как младенца нашли без одежды в сугробе в Бурятии, сообщили в Telegram-канале СК РФ.
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