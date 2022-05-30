Украина бросает Запорожье и Херсонщину на попечение Москвы

В регионах переходят на рубли, российские стандарты связи и восстанавливают контакты с Крымом Евгений Берсенев На фото: сотрудник показывает гривны и рубли в магазине «Мера маркет», в котором с 1 мая 2022 года начали принимать оплату украинскими гривнами и российскими рублями, Запорожская область (Фото: Алексей КоноваловТАСС) Материал комментируют: Александр Асафов Алексей Журавко Херсонская и Запорожская области (ее часть, находящаяся под контролем ВС РФ) все плотнее интегрируются в социально-экономические реалии России: в регионах начали работу российские мобильные операторы, их жители переходят на телефонный код «+7».