Страна и люди

9 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ....  ствольная артиллерия - это Бог войны ...Специальная военн...
  • Павел К
    Неужели нет денег для подкупа, что бы вывезли кровавого пастора на Донбасс?«Резать русню». Т...
  • Владимир Домнин
    "Решение Финляндии о вступлении в НАТО незаконно и противоречит не только внутреннему праву, но и международным обяза...Йохан Бекман: Вла...

Украина бросает Запорожье и Херсонщину на попечение Москвы

Украина бросает Запорожье и Херсонщину на попечение Москвы

В регионах переходят на рубли, российские стандарты связи и восстанавливают контакты с Крымом Евгений Берсенев На фото: сотрудник показывает гривны и рубли в магазине «Мера маркет», в котором с 1 мая 2022 года начали принимать оплату украинскими гривнами и российскими рублями, Запорожская область (Фото: Алексей КоноваловТАСС) Материал комментируют: Александр Асафов   Алексей Журавко Херсонская и Запорожская области (ее часть, находящаяся под контролем ВС РФ) все плотнее интегрируются в социально-экономические реалии России: в регионах начали работу российские мобильные операторы, их жители переходят на телефонный код «+7».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх