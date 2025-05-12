Эмир Кустурица посмотрел постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в «Москино»

А в Москве у всех на глазах развернулся штурм, который поставил точку в Великой Отечественной войне. В парке «Москино» показали кинотеатральную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» режиссера Игоря Угольникова.
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