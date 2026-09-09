Бывший начальник ГУК МО РФ Юрий Кузнецов получил 12 лет тюрьмы за взятки

Бывший начальник Главного Управления Кадров МО РФ Юрий Кузнецов получил 12 лет тюрьмы за взятки.Как установил суд, Кузнецов получил взятку в размере более чем 80 000 000 рублей.
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