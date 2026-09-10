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Царьград

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"Это не то чтобы было что-то хорошее": Украинская певица Приходько запела на русском

"Это не то чтобы было что-то хорошее": Украинская певица Приходько запела на русском

Украинская певица Анастасия Приходько публично перешла на русский язык и объяснила этот переход манипуляциями политиков с украинской мовой.

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