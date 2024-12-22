Что обещал Зеленский Западу, когда готовил нападение на Курскую область Юлия СоколоваЗеленскому и его подручным не удалось реализовать чудовищный план в Курской области, придуманный британскими спецслужбами.
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