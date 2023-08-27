ГАЛКИН* РЕЗКО ВЫРОС ИЗ "ШТАНИШЕК" ИНОАГЕНТА. ГЕРОЯ УКРАИНЫ ДАДУТ?

Максим Галкин* резко вырос из "штанишек" иноагента. Звание Героя Украины комику дадут? Или уже в России чем-то "наградят"? Как ни рядился волк из сказки "Красная Шапочка" в бабушкины наряды, всё равно то уши большие, то зубы острые, то хвост из-под юбки покажется.