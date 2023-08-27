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ГАЛКИН* РЕЗКО ВЫРОС ИЗ "ШТАНИШЕК" ИНОАГЕНТА. ГЕРОЯ УКРАИНЫ ДАДУТ?

ГАЛКИН* РЕЗКО ВЫРОС ИЗ "ШТАНИШЕК" ИНОАГЕНТА. ГЕРОЯ УКРАИНЫ ДАДУТ?

Максим Галкин* резко вырос из "штанишек" иноагента. Звание Героя Украины комику дадут? Или уже в России чем-то "наградят"? Как ни рядился волк из сказки "Красная Шапочка" в бабушкины наряды, всё равно то уши большие, то зубы острые, то хвост из-под юбки покажется.

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Комментарии
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Лев Добрый
Будь моя воля, я бы, против этого мерзавца, давно применил израильский метод борьбы, против предателей РОДИНЫ!😜👈👍
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14 час.
N
Nata
Многие из этой гнили давно напрашиваются на израильское приветствие.
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14 час.
Александр Ткаченко
В своё время с эти оно Судоплатов отлично справлялся.
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12 час.

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