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Регионы России

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На северо-западе Москвы в рамках программы реновации построено 16 домов для вынужденных переселенцев

На северо-западе Москвы в рамках программы реновации построено 16 домов для вынужденных переселенцев

По состоянию на август 2024 года в рамках программы реновации на северо-западе Москвы уже введено в эксплуатацию 16 домов, в которых поселились около 3000 семей.

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