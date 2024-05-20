Новую котельную открыли в поселке Первомайский

В Первомайском 15 мая запустили новую котельную. Как сообщил зампред правительства Забайкалья Алексей Гончаров в ходе прямого эфира ВГТРК, она будет обеспечивать теплоснабжением поселок в новом отопительном сезоне.
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