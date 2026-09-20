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Пункт-А

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Умчались «кони»: «Астраханочка» ничего не смогла противопоставить вице-чемпиону страны

Умчались «кони»: «Астраханочка» ничего не смогла противопоставить вице-чемпиону страны

Хотя и сражалась на равных два тайма.  Сегодня в Москве в рамках 3-го тура чемпионата России по гандболу среди женских клубов Суперлиги встречались ЦСКА и «Астраханочка».

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