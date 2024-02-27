Более 140 поликлиник и ФАПов за 5 лет позволил создать нацпроект в Новосибирской области

«2019 год стал отправной точкой роста эффективности системы здравоохранения Новосибирской области в рамках исполнения Указов Президента и реализации национального проекта «Здравоохранение», – пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
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