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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Дрэйпер дебютировал как №7, Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на 8-ю строчку, Рублев – на 9-ю

Рейтинг ATP. Дрэйпер дебютировал как №7, Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на 8-ю строчку, Рублев – на 9-ю

Джек Дрэйпер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс дебютировал в топ-10 на 7-й строчке. Даниил Медведев опустился на две позиции и стал восьмой ракеткой мира, Андрей Рублев потерял одну и стал девятым.

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