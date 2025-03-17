Рейтинг ATP. Дрэйпер дебютировал как №7, Джокович вернулся в топ-5, Медведев опустился на 8-ю строчку, Рублев – на 9-ю

Джек Дрэйпер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс дебютировал в топ-10 на 7-й строчке. Даниил Медведев опустился на две позиции и стал восьмой ракеткой мира, Андрей Рублев потерял одну и стал девятым.