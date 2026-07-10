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Белый медведь был для них добычей, а не легендой: как жили люди на севере 8000 лет назад

Белый медведь был для них добычей, а не легендой: как жили люди на севере 8000 лет назад

8000 лет назад на кромке вечной мерзлоты, там, где сегодня простираются ледяные просторы Северного Ледовитого океана, существовал мир, который переворачивает представления о способностях древнего человека.

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