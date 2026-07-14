Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год, заявил, что распространение массовых протестов против принудительной мобилизации способно создать для Киева серьезные трудности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии