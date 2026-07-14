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Азаров предупредил о серьезных проблемах для Киева из-за бунтов против ТЦК

Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год, заявил, что распространение массовых протестов против принудительной мобилизации способно создать для Киева серьезные трудности.

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