На трассе Краснодар-Верхнебаканская МЧС ликвидирует последствия жуткого ДТП с пятью погибшими

На трассе Краснодар-Верхнебаканская МЧС ликвидирует последствия жуткого ДТП с пятью погибшимиМинувшей ночью на трассе Краснодар-Верхнебаканская ликвидировали последствия страшной аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками, в результате которой пять человек погибли и трое пострадали.