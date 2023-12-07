На трассе Краснодар-Верхнебаканская МЧС ликвидирует последствия жуткого ДТП с пятью погибшими

На трассе Краснодар-Верхнебаканская МЧС ликвидирует последствия жуткого ДТП с пятью погибшимиМинувшей ночью на трассе Краснодар-Верхнебаканская ликвидировали последствия страшной аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками, в результате которой пять человек погибли и трое пострадали.
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