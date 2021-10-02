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Британский самолёт-разведчик четыре часа кружил у российских границ

Британский самолёт-разведчик четыре часа кружил у российских границ

Самолёт-разведчик британских Королевских ВВС RC-135W в пятницу совершил длительный полет вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из данных западных интернет-ресурсов слежения за полётами, сообщает агентство «Интерфакс».

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