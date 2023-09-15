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«Колорадо» ищет вратаря в пару к Георгиеву. Францоуз еще не восстановился после операции (Фрэнк Серавалли)

«Эвеланш» изучают варианты на рынке, так как Павел Францоуз в межсезонье перенес операцию на приводящей мышце бедра и еще не восстановился, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

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