Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Власть не с той стороны верёвку тянет! Гонять не привитых это одно, а заглянуть на сайт где медики говорят обратное э...Очереди на вакцин...
  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...

Первый снег накроет Уссурийск на этой неделе (интерактивная карта)

Первый снег накроет Уссурийск на этой неделе (интерактивная карта)

Начало ноября побаловало погожими деньками, но продлится это недолго. В середине новой недели в Уссурийске выпадет первый снег, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх