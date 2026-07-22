Йеменские хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили, что атаковали два танкера Саудовской Аравии ракетами и дронами. «Вооруженные силы Йемена провели операцию, в ходе которой были нанесены удары по двум саудовским нефтяным судам, нарушившим блокаду, введённую ВС в Красном море», — говорится в заявлении движения.