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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» склоняется к назначению Воробьева главным тренером. Гатиятулин станет ассистентом («Бизнес Online»)

Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе склоняются к варианту, при котором должность главного тренера займет Илья Воробьев.

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