Французы возмутились отказом пригласить РФ на 80-летие освобождения Парижа

Возмущение жителей Франции тем, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-летие освобождения Парижа от нацистской оккупации, отметил посол РФ Алексей Мешков 26 августа в зачитанном на пресс-конференции заявлении.
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