Соединенные Штаты готовят новые санкции против России, включая запрет на импорт полупроводниковых чипов

Соединенные Штаты готовят новый удар по России - запрет на импорт полупроводниковых чипов. Белый дом намерен ограничить поставки этих компонентов, даже если они производятся за пределами страны, но используются американские технологии или оборудование.
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