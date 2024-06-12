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Соединенные Штаты готовят новые санкции против России, включая запрет на импорт полупроводниковых чипов

Соединенные Штаты готовят новые санкции против России, включая запрет на импорт полупроводниковых чипов

Соединенные Штаты готовят новый удар по России - запрет на импорт полупроводниковых чипов. Белый дом намерен ограничить поставки этих компонентов, даже если они производятся за пределами страны, но используются американские технологии или оборудование.

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