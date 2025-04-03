«Россия использует нашу слабость»: немцы о перспективах поставок русского газа

Андрей Шишинов

"Путин держит Европу в удушающем захвате, а мы слишком слепы, чтобы это видеть." Вы слишком слепы, чтобы понять, что никогда в 20 веке европа так хорошо не жила, как при поставках дешёвого газа из России. И это именно вы начали применять всевозможные санкции против этих поставок, именно вы "взорвали" ситуацию вна украине и в прямом смысле взорвали северные потоки. Да ещё кроме этого заигрались в "зелёную повесточку". И где сейчас ваша хвалёная европейская промышленность?... Дебилы блин.