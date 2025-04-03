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«Россия использует нашу слабость»: немцы о перспективах поставок русского газа

«Россия использует нашу слабость»: немцы о перспективах поставок русского газа

Об интригах вокруг возможного возобновления поставок российского газа через «Северный поток», рассуждает Focus.

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Андрей Шишинов
&quot;Путин держит Европу в удушающем захвате, а мы слишком слепы, чтобы это видеть.&quot;                                                                                                                                                                                 Вы слишком слепы, чтобы понять, что никогда в 20 веке европа так хорошо не жила, как при поставках дешёвого газа из России. И это именно вы начали применять всевозможные санкции против этих поставок, именно вы &quot;взорвали&quot; ситуацию вна украине и в прямом смысле взорвали северные потоки. Да ещё кроме этого заигрались в &quot;зелёную повесточку&quot;. И где сейчас ваша хвалёная европейская промышленность?... Дебилы блин.
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