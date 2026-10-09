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FiNE NEWS

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Трусова взорвала Алматы: как серебряная олимпийская чемпионка стала королевой льда на «Мемориале Тена»

Алматы взорвался эмоциями: серебряная олимпийская чемпионка Александра Трусова не оставила шансов соперницам и стала победительницей «Мемориала Дениса Тена», одного из самых престижных турниров сезона.

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