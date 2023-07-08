Кадыров показал видео боевой работы спецназа “Ахмат” в Марьинке   (ВИДЕО)

Военная спецоперация (СВО) РФ на Украине, последние новости на сегодня, 7 июля 2023: Кадыров поделился видео боевой работы спецназа “Ахмат” в Марьинке Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно делится новостями из зоны СВО в своем Telegram-канале.